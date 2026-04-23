Elazığ\'da Kaza: Otomobil Direğe Çarptı, Bir Yaralı

Elazığ'da direğe çarpan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Keban karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ADD 299 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek yol kenarındaki direğe çarptı. Otomobil ardından şarampole devrilirken kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansa teslim edilen yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgi inceleme yaptı. - ELAZIĞ