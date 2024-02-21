Elazığ'da kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü yaralandı

Elazığ\'da kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü yaralandı

Elazığ'da bir motosiklet sürücüsü, önüne çıkan kediye çarpmamak için yaptığı manevra sonucu motosikletten düşerek hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı sürücü tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

21.02.2024 13:13  Güncelleme: 13:18
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Elazığ'da önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, devrilen motosikletten düşerek yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önüne çıkan kediye çarpmak istemeyen motosiklet sürücüsü manevra yaptı. Manevra ile birlikte motosiklet devrilirken sürücü ise hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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