Elazığ\'da kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü yaralandı

3.Sayfa

Elazığ'da önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, devrilen motosikletten düşerek yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önüne çıkan kediye çarpmak istemeyen motosiklet sürücüsü manevra yaptı. Manevra ile birlikte motosiklet devrilirken sürücü ise hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ