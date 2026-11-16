Elazığ'da kış lastiği zorunluluğu sonrası denetimde sürücülere broşür dağıtıldı - Son Dakika
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Elazığ'da kış lastiği zorunluluğu sonrası denetimde sürücülere broşür dağıtıldı

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Elazığ\'da kış lastiği zorunluluğu sonrası denetimde sürücülere broşür dağıtıldı
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Elazığ\'da kış lastiği zorunluluğu sonrası denetimde sürücülere broşür dağıtıldı
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Elazığ'da trafik polisleri kent genelinde araçların kış lastiklerini kontrol edip sürücülere broşür dağıttı. 15 Kasım itibarıyla ticari araçlar için başlayan kış lastiği zorunluluğunun ardından yapılan denetimde sürücüler, karlı ve buzlu yollara karşı uyarıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği uygulamada araçların lastiklerini kontrol ederek sürücülere güvenli sürüş broşürü dağıttı.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 15 Kasım itibarıyla başlayan kış lastiği zorunluluğunun ardından, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik güvenliğini artırmak amacıyla kent genelinde denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Belirlenen uygulama noktalarında durdurulan araçlarda kış lastiği kontrolü yapan trafik polisleri, lastik diş derinlikleri ve mevsim şartlarına uygunluğu inceledi. Denetimler kapsamında sürücülere kış lastiği kullanımının önemi, doğru lastik seçimi, karlı ve buzlu yollarda güvenli seyahat kuralları ile araç bakımının detaylarını içeren bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Trafik polisleri, kış şartlarında meydana gelebilecek muhtemel kazaların önüne geçmek ve can ile mal güvenliğini korumak adına başta ticari araçlar olmak üzere tüm sürücülerin kış lastiği kullanmaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA
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