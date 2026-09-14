Elazığ'da konteyner yüklerken kamyondan düşen kişi yaralandı
Elazığ'da Güney Çevre Yolu kenarındaki inşaat alanı yanında konteyner yüklemesi sırasında kamyonun üzerinden düşen kişi hafif yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Elazığ'da yükleme yaparken kamyonun üzerinden düşen şahıs yaralandı.
Olay, Güney Çevre Yolu kenarındaki bir inşaat alanının yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sökülen konteyneri kamyona yüklenmeye başlandı. Bu sırada kamyonun üzerinde çalışan M.A. dengesini kaybederek aşağı düştü. Hafif yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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