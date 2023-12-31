Elazığ\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, Bir Kişi Yaralandı

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kaza bir kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AAC 344 plakalı otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çaptı. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili incele yaptı. - ELAZIĞ