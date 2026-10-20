Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

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Elazığ\'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı
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Elazığ'da Necmettin Erbakan Bulvarı'nda otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar polisçe çıkarılıp ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Profesör Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ş. idaresindeki 23 DP 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, polis ekipleri tarafından çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
Necmettin Erbakan3. SayfaGüncelElazığKazaSon Dakika

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