Elazığ\'da Motokuryelerin Tehlikeli İlerlemesi

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Elazığ'da 2 motokuryenin trafikte tehlikeli ilerleyişi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 motokurye trafiği tehlikeye attı. Akan trafikte arkadaşının motosikletine ayağı ile temas eden şahsın görüntüleri başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüler bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ