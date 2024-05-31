Elazığ'da seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Elazığ\'da seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Elazığ'ın merkezinde seyir halinde olan bir motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucunda sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, ambulansta yapılan tedavinin ardından hastaneye gitmek istemedi.

31.05.2024 11:55
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Elazığ'da seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, merkez Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 GPA 529 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yola savrulan sürücü hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedavisi ambulansta yapılan sürücü, hastaneye gitmek istemedi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı - Son Dakika

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