Elazığ\'da Motosiklet Sürücüsü Kamyon Altında Kaldı

Elazığ'da meydana gelen kazada temizlik kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi'nde temizlik kamyonuna yan taraftan çarpan motosiklet, aracın altına girdi. Kazada kamyonun altında sıkışan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların çabaları sonucu sıkıştığı yerden çıkaran yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ