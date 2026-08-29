Elazığ'da Mühendis İnşaatta Düştü - Son Dakika
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Elazığ'da Mühendis İnşaatta Düştü

Elazığ\'da Mühendis İnşaatta Düştü
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Elazığ'da inşaat kontrolü yapan mühendis, 3 metreden düşerek yaralandı. Durumu iyi.

Elazığ'da yapımı devam eden inşaatı kontrol etmeye giden mühendis, 3 metrelik yükseklikten aşağı düşerek yaralandı.

Olay, Sarayatik Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen yapı kontrol mühendisi, inşaatı kontrol etmeye geldi. Kontroller esnasında ayağı kayan mühendis, 3 metrelik yükseklikten aşağı düştü. Durumu fark eden çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı mühendisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnşaat, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Mühendis İnşaatta Düştü - Son Dakika

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