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Elazığ'da Muhtar Adayı Seçimi Kaybettikten Sonra Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da Muhtar Adayı Seçimi Kaybettikten Sonra Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Elazığ\'da Muhtar Adayı Seçimi Kaybettikten Sonra Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtarlık seçimlerinde aday olan Mustafa Demir, kurayla kaybettiği seçimin ardından kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalelere rağmen Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

31.03.2024 22:40
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Elazığ'da bir muhtar adayı, kurayla kaybettiği seçimin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Günbağı köyünde yaşandı. Köyün halihazırda muhtarı olan ve bugün yapılan seçimlerde tekrar aday olan Mustafa Demir, yarıştığı adayla oy sayısı aynı çıktı. Bunun üzerine sandık başkanı tarafından gerçekleştirilen kura sonucu Demir muhtarlığı kaybetti. Sonuçların ardından bölgeden ayrılan Demir'in, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Muhtar Adayı Seçimi Kaybettikten Sonra Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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