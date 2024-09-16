Elazığ\'da Öğrenci Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

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Elazığ'da okulda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmeni tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay, Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ders esnasında 7'nci sınıf öğrencisi Y.S.'nin nefes alamadığını fark eden öğretmeni, öğrenciyi sınıftan çıkardı. İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen öğretmen, Heimlich manevrası uyguladığı öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı. Öğretmenin çocuğa müdahale anlar ise, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ELAZIĞ