Elazığ\'da Okul Önlerinde Asayiş Uygulaması

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Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir eğitim öğretim yılı için okul önlerinde başlatılan asayiş uygulaması sürüyor.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çağındaki çocuk ve gençlerin olumsuz durumlardan, okul çevrelerindeki suç oranlarının azaltılması ve suçluların yakalanması için okul önlerinde asayiş ve narkotik ekipleri tarafından arama yapılırken, trafik ekipleri tarafından ise öğrenci servisleri denetlenerek şoförlere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu çerçevede Vali Tevfik Gür Ortaokulu, Halit Hoca İmam Hatip Ortaokulu, Aziz Gül Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi okul önü ve çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde 35 araç, 17 okul servisi ve 71 kişi denetlenirken, 6 araca ise idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin sıklıkla devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ