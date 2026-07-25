Elazığ\'da Otluk Alanda Yangın

Elazığ'ın Tadım köyünde bulunan otluk alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Tadım köyünde köy sınırları içerisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Dumanları fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.