Elazığ Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın
Elazığ Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

Elazığ Sanayi Sitesi\'nde korkutan yangın
31.01.2026 17:52  Güncelleme: 17:57
Elazığ Sanayi Sitesi'nde bir oto tamircide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadı, ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Elazığ Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.

Elazığ Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirci dükkanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, oto tamirci dükkanında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa Elazığ Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

SON DAKİKA: Elazığ Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın - Son Dakika
