Elazığ Sanayi Sitesi\'nde korkutan yangın

Elazığ Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.

Elazığ Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirci dükkanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, oto tamirci dükkanında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ