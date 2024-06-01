Elazığ'da Otomobil Apartman Boşluğuna Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Apartman Boşluğuna Düştü: 2 Yaralı

Elazığ\'da Otomobil Apartman Boşluğuna Düştü: 2 Yaralı

Elazığ'ın merkezinde meydana gelen kazada, bir otomobil apartman boşluğuna düştü ve biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

01.06.2024 12:18
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Elazığ'da otomobilin apartman boşluğuna düşmesi sonucu meydana gelene kazada, biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 81 AAB 112 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu apartman boşluğuna düştü. Kazada, biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Otomobil Apartman Boşluğuna Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Otomobil Apartman Boşluğuna Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika
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