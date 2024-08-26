Elazığ\'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 BM 570 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 09 JY 814 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ