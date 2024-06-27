Elazığ'da Otomobil Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Elazığ\'da Otomobil Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın merkezine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, M.Y. ve M.S.T. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

27.06.2024 12:36
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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 23 ACJ 384 plakalı otomobil ile M.S.T. idaresindeki 23 ABA 626 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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