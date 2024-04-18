Elazığ\'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı, 1 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 162'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 23 BA 034 plakalı otomobil ile O.M. idaresindeki 06 BS 8208 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarken sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
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