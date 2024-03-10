Elazığ\'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

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Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Kovancılar Hoşmat Karagedik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan Yaşa yönetimindeki 23 LN 913 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aslan Yaşa'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Yaşa'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ