Elazığ\'da Otomobil Şarampole Uçtu, 5 Yaralı

Elazığ'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Güneyçevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 23 ABE 956 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ