Elazığ\'da Otomobil Tarlaya Uçtu

Elazığ'da tarlaya uçarak taklalar atan otomobil, adeta hurdaya dönerken şans eseri kazada yaralanan olmadı.
Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EC 683 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Ardından tekeri kopan otomobil, taklalar atarak tarlaya uçtu. Aracın hurdaya döndüğü kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
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