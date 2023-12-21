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Elazığ'da park halindeyken traktör alev aldı - Son Dakika
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Elazığ'da park halindeyken traktör alev aldı

Elazığ'da park halindeyken motor kısmından alev alan bir traktör, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda traktörde maddi hasar meydana geldi.

Elazığ\'da park halindeyken traktör alev aldı
21.12.2023 - 09:39,
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Elazığ'da park halindeyken bir anda motor kısmından alev alan traktör, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki traktörün motor kısmı bir anda alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, traktörde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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