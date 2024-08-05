Elazığ\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsın aynı binada bulunan ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 181 adet fişek, 3 adet pompalı tüfek ve 25 adet kartuş, 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Ayrıca devam eden çalışmalarda son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 8 şahıs yakalandı. Aramalarda, 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 45 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kartuş ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı belirtildi. - ELAZIĞ