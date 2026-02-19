Karakoçan\'da rüzgarın tutuşturduğu bacayı itfaiye ekipleri söndürdü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Yukarı Ovacık köyünde rüzgar nedeniyle çıkan baca yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evin tamamına yayılmadan söndürüldü.

Yangın, Karakoçan ilçesine bağlı Yukarı Ovacık köyün şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin bacasında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan rüzgar nedeniyle bir evin bacası alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin bir odasına sıçrayarak maddi hasara yol açtı. Olay yerine sevk edilen Karakoçan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucu evin bir odası kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının diğer odalara sıçraması engellendi. - ELAZIĞ