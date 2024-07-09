Elazığ'da Sağanak Yağış Sonucu Alt Geçit Su Bastı

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Elazığ'da etkili olan sağanak yağış nedeni ile bir alt geçidi su bastı. Araçla suyun ortasında kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için bina altları ve saçaklara gizlenirken, bazı iş yerlerini su bastı. Aniden bastıran sağanak yağıştan İstasyon alt geçidi de nasibini aldı. Su dolan alt geçitte araçları ile mahsur kalan 3 kişi, için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye aracından çekilen halatın bağlandığı otomobil, suyun içerisinden çıkarıldı. Araçtan çıkarılan 3 kişi, tedbir amacıyla ambulansa alındı.

Yağışın gece boyunca etkisini sürdüreceği kaydedildi. - ELAZIĞ