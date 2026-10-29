Elazığ'da sağanakta kontrolden çıkan tır şarampole uçtu, 2 yaralıyı AFAD kurtardı - Son Dakika
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Elazığ'da sağanakta kontrolden çıkan tır şarampole uçtu, 2 yaralıyı AFAD kurtardı

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Elazığ\'da sağanakta kontrolden çıkan tır şarampole uçtu, 2 yaralıyı AFAD kurtardı
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Elazığ\'da sağanakta kontrolden çıkan tır şarampole uçtu, 2 yaralıyı AFAD kurtardı
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Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden mevkiinde sağanak yağışta kontrolden çıkan tır şarampole uçtu. Tırın içinde sıkışan 2 yaralı AFAD ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da sağanak yağıştan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole uçtu. Kazada tırın içerisinde sıkışan 2 yaralı, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Maden mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, sağanak yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın içerisinde sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerince kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
Diyarbakır3. SayfaOtomobilElazığGüncelAFADSon Dakika

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