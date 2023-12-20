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Elazığ'da Sahte Tapu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da Sahte Tapu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, özel mülkiyet ve kamu arazilerinde toplulaştırma vaadiyle sahte tapu düzenleyerek tarla sahiplerini dolandıran 3 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ\'da Sahte Tapu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
20.12.2023 - 10:47,
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Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, özel mülkiyet ve kamu arazilerinde toplulaştırma vaadiyle sahte tapu düzenleyerek tarla sahiplerini dolandıran 3 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları ile ilgili çalışma yapıldı. Yapılan soruşturmada, Devlet Su İşleri bünyesinde tapu toplulaştırma ve birleştirme projesi ile karayolu, demiryolu, su kanalı gibi yöntemlerle bölünen özel mülkiyet ve kamu arazilerinde toplulaştırma vaadiyle sahte tapu düzenleyerek tarla sahiplerini dolandıran 3 şüpheli, 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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