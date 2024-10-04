Elazığ'da Şehit İbrahim Karataş-11 operasyonu - Son Dakika
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Elazığ'da Şehit İbrahim Karataş-11 operasyonu

Elazığ\'da Şehit İbrahim Karataş-11 operasyonu

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Karataş-11 operasyonunda terör örgütlerine ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

04.10.2024 17:18
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Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Karataş-11 operasyonunda terör örgütlerine ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Karataş-11 operasyonu çerçevesinde Palu ilçesine bağlı Burgudere köyü kırsalın bölücü terör örgülerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütleri tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi. Sığınak içerisine yapılan operasyonda 20 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 100 metre elektrik kablosu 4'lü 1 adet pil bloğu ve çok sayıda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Şehit İbrahim Karataş-11 operasyonu - Son Dakika


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