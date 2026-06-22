Otomobil alev topuna döndü: Araçta patlama yaşanırken, gökyüzünü dumanlar kapladı

Elazığ'da alevlere teslim olan otomobil, alev topuna döndü. Patlamanın yaşandığı otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde 23 EB 850 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili yolun sağına çekerek araçtan indi. Sürücünün aşağı inmesinin ardından otomobil alev alev yanmaya başladı. Araçta patlamalar meydana gelirken dumanlar adeta gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ