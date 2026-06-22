Otomobil alev topuna döndü: Araçta patlama yaşanırken, gökyüzünü dumanlar kapladı - Son Dakika
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Otomobil alev topuna döndü: Araçta patlama yaşanırken, gökyüzünü dumanlar kapladı

Otomobil alev topuna döndü: Araçta patlama yaşanırken, gökyüzünü dumanlar kapladı
22.06.2026 14:55  Güncelleme: 15:09
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Elazığ'da seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından yükselen dumanların ardından alev aldı. Sürücünün son anda indiği araçta patlamalar yaşanırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da alevlere teslim olan otomobil, alev topuna döndü. Patlamanın yaşandığı otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde 23 EB 850 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili yolun sağına çekerek araçtan indi. Sürücünün aşağı inmesinin ardından otomobil alev alev yanmaya başladı. Araçta patlamalar meydana gelirken dumanlar adeta gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Elazığ, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil alev topuna döndü: Araçta patlama yaşanırken, gökyüzünü dumanlar kapladı - Son Dakika

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