 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ'da Silah Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Silah Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Elazığ\'da Silah Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda 13 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet şarjör, 535 adet tabanca fişeği ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.02.2024 12:57
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde silah ticareti yapan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, H.D. isimli şüphelinin Kovancılar ilçesinde bulunan iş yerinde silah ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelinin iş yerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kovancılar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet şarjör, 535 adet tabanca fişeği ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kovancılar, Elazığ, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Silah Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 13:08:46. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Silah Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement