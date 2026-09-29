Elazığ'da su bulunmayan kuyuya düşen yaralıyı AFAD ekibi halatla kurtardı - Son Dakika
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Elazığ'da su bulunmayan kuyuya düşen yaralıyı AFAD ekibi halatla kurtardı

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Elazığ\'da su bulunmayan kuyuya düşen yaralıyı AFAD ekibi halatla kurtardı
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Elazığ'ın Hilalkent Mahallesi'nde bir kişi dengesini kaybederek kuyuya düştü; yaralı, AFAD ekibinin halatla müdahalesiyle kurtarıldı. Kuyuda su bulunmaması olası faciayı önlerken, ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da kuyuya düşerek yaralanan şahıs, AFAD ekibi tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, Hilalkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, dengesini kaybederek kuyunun içerisine düştü. Kuyunun içerisinde su olmaması büyük bir facianın önüne geçerken, düşen vatandaşı gören yakınları durumu sağlık, polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, kuyunun içerisine girerek yaralanan adamı, halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da su bulunmayan kuyuya düşen yaralıyı AFAD ekibi halatla kurtardı - Son Dakika
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