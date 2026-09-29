Elazığ\'da su bulunmayan kuyuya düşen yaralıyı AFAD ekibi halatla kurtardı

Elazığ'da kuyuya düşerek yaralanan şahıs, AFAD ekibi tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, Hilalkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, dengesini kaybederek kuyunun içerisine düştü. Kuyunun içerisinde su olmaması büyük bir facianın önüne geçerken, düşen vatandaşı gören yakınları durumu sağlık, polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, kuyunun içerisine girerek yaralanan adamı, halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.