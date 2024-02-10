Elazığ\'da Suç Örgütüne Operasyon: 20 Tutuklama

Elazığ'da polis ekipleri tarafından suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 20'si tutuklanırken 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından elebaşılığını cezaevinde bulunan Ömer Faruk Bulut'un yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme, tehdit ve hakaret" eylemlerini gerçekleştirdikleri, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarına karıştığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından haksız kazanç elde etmek için ateşli silah kullanmak suretiyle ilde nüfuz oluşturma eğilimindeki örgüt yöneticisi ve üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Teknik ve fiziki takip süresince ve operasyon tarihinde 11 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet şarjör ve tabancalara ait 67 adet fişek, 8 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeklere ait 28 adet kartuş, 19,77 gram kokain, 58 adet sentetik ecza maddesi, 13 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca örgütün talimatına istinaden çok sayıda eylem hazırlığının önlendiği bildirildi.
Dün İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 20'si tutuklanırken 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ELAZIĞ
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Suç Örgütüne Operasyon: 20 Tutuklama - Son Dakika
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