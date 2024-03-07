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Elazığ'da şüpheli ölüm

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Elazığ'da 21 yaşındaki gencin cansız bedeni tarihi Harput Mahallesi kayalıklarında bulundu. Olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, gencin ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı.

07.03.2024 21:32
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Elazığ'da şüpheli ölüm

ELAZIĞ - Elazığ'da 21 yaşındaki gencin cansız bedeni tarihi Harput Mahallesi kayalıklarında bulundu.

Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi'nin arkasındaki kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar kayalıkların kenarında yerde yatan bir vatandaşı gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, cesedin 21 yaşındaki Mehmet Salih Kaya'ya ait olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, gencin ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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