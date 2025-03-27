Elazığ'da Takla Atan Araçta Sürücü Sıkıştı - Son Dakika
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Elazığ'da Takla Atan Araçta Sürücü Sıkıştı

Elazığ\'da Takla Atan Araçta Sürücü Sıkıştı

Elazığ-Malatya karayolunda otomobil takla attı, sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

27.03.2025 20:17
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 44 ADG 739 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşı şeridine geçti. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır halde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, karşı şeritten otomobilin gelmemesi ise büyük bir facianın önüne geçti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Takla Atan Araçta Sürücü Sıkıştı - Son Dakika

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