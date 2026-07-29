Elazığ\'da Tehlikeli Yolculuk

Elazığ'da aracının tavanına bağladığı malzemelerle trafikte seyir eden bir vatandaşın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Doğukent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir sürücü otomobilinin tavan kısmına yatak, baza ve koltuk yükleyerek akan trafikte ilerledi. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, ilerleyen aracın yakınında kimsenin olmaması ve malzemelerin düşmemesi büyük bir faciayı önledi.