Elazığ\'da Teker Patlamasıyla Kaza

Elazığ'da tekeri patlaması sonucu virajı alamayan otomobil, bina yanındaki kömürlüğün üzerine çıktı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken tekeri patlayan 23 ER 957 plakalı otomobil, virajı alamayarak kaldırıma çıktık. Hızın alamayan otomobil, istinat duvarı ile bina arasında bulunan kömürlüğün üzerine çıkarak durabildi. Araç aşağı düşmekten son anda kurtulurken kazada yaralanan olmadı.

Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili, polis ekipleri inceleme yaptı. - ELAZIĞ