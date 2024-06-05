Elazığ'da tır ile otomobil çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

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Elazığ'da tır ile otomobilin çarpması sonucu şans eseri yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Yunus Emre Bulvarında meydan geldi. Edilen bilgiye göre, aynı istikamette giden bir tır otomobil çarpıştı. Otomobil bir süre tırın önünde sürüklenirken şans ederi yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme yaparken kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ