Elazığ'da bir sürücü Tofaş marka aracıyla drift yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camisnin arkasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü Tofaş marka aracıyla drift yaptı. Kendi ekseninde dönen sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Tofaş ile Drift Heyecanı - Son Dakika
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