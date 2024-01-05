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Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
05.01.2024 - 12:33,  Güncelleme: 12:34
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Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki araç kavşak noktasında çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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