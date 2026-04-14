Elazığ\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Olgunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AGF 993 plakalı otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
