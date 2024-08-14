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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı İmam Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 72 AAJ 085 plakalı cip ile 23 DJ 622 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.