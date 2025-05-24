Elazığ\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ