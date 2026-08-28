Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Otomobil ile transitin çarpışması sonucu Elazığ-Diyarbakır karayolunda 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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