Elazığ'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Salıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki otomobil, çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı göre vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ