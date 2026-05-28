Elazığ\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i hamile kadın olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban kara yolu Çemişgezek kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 44 EK 554 plakalı otomobil, M.B. idaresindeki 23 EE 439 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 1'i hamile kadın olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ