Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

28.05.2026 13:21
Elazığ'daki trafik kazasında 1'i hamile 4 kişi yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i hamile kadın olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban kara yolu Çemişgezek kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 44 EK 554 plakalı otomobil, M.B. idaresindeki 23 EE 439 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 1'i hamile kadın olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

