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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ'da otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ\'da trafik kazası: 5 yaralı
29.01.2024 - 23:51,
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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E. idaresindeki 23 AEE 305 plakalı transit ile H.Ö. yönetimindeki 23 AEM 672 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
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Ataşehir, Elazığ, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika


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