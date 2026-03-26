Elazığ\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, araçlardan birisi ters dönerken kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Muratbağı köyü yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 63 E 3241 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 34 NV 1362 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi ters dönerken kazada 7 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ