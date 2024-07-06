Elazığ'da Trafik Kazası: 8 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Demirtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, E.K. idaresindeki 49 AAK 797 plakalı araç ile Z.G. yönetimindeki 34 CSE 018 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ve polis sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ