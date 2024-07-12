Elazığ'da trafik kazası: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Elazığ\'da trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Elazığ-Bingöl karayolu OSB kavşağında meydana gelen trafik kazasında tır ile transit araç çarpıştı, bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

12.07.2024 08:12
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu OSB kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ile transitin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kasayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da trafik kazası: Bir kişi yaralandı - Son Dakika

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